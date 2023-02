Lehrkräftemangel: Elternräte für Runden Tisch Wegen Lehrermangels und schleppend vorangehender Digitalisierung in Brandenburgs Schulen schlagen Elternräte Alarm. In einem offenen Brief an Ministerpräside... dpa

Cottbus -Wegen Lehrermangels und schleppend vorangehender Digitalisierung in Brandenburgs Schulen schlagen Elternräte Alarm. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordern fünf Kreiselternräte aus dem Süden und Osten des Landes deshalb einen Runden Tisch. „Der Lehrermangel, die nur langsame Digitalisierung der Schulen und die durch verschiedene Studien festgestellten Lerndefizite stellen die Gesellschaft vor besondere Herausforderungen. Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, lassen sich diese Probleme meistern“, heißt es in dem Brief der Kreiselternräte Spree-Neiße Cottbus, Elbe-Elster, Frankfurt (Oder) und Oberspreewald Lausitz, über den die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zuerst berichteten. Nötig sei ein Gesellschaftsvertrag für den Bildungssektor im Land, so die Elternvertreter.