Kiews Kampfkraft peu à peu erhöhen und „den Frosch kochen“ 

„Den Frosch kochen“, das ist mal eine anregende Überschrift. Mich bringen schon Spaghetti ans Limit. Zubereitung und Verzehr von Amphibien liegen jenseits meiner Vorstellungskraft.

Allerdings stand der Text im FAZ-Politikteil. Er behandelte „die Strategie hinter den westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine“: Der Trick sei, Kiews Kampfkraft peu à peu zu erhöhen. Schön sachte. So würde Putin bei jedem Eskalationsschrittchen vor die Frage gestellt, ob die Gefahr für Kriegsziele wirklich groß genug würde, um eine direkte Auseinandersetzung mit Anton Hofreiter zu riskieren. In Washington nenne man das Rezept „den Frosch kochen“. Das bezieht sich auf die Legende, wonach ein Lurch, den man in heißes Wasser setzt, aus dem Topf hüpft, wogegen er auf kleiner Flamme den eigenen Garprozess genießt.

Quakerlaquatsch. Erstens werden Frösche nicht ganzkörpergekocht, geschweige denn lebendig. Das wäre Tierquälerei. Ach was, bei vollem Froschbewusstsein reißt man ihnen lediglich die Schenkel ab. Dem damit vor allem in Fernost betrauten Fachpersonal macht das auch keinen Spaß, zumindest weniger als jenen Knaben, die Frösche einst rektal mit Strohhalmen aufpusteten und dann zur Detonation brachten. Zweitens sagen Zoologen, dass die Tiere sehr wohl reagieren, bevor es um sie zu brodeln beginnt. Aber bestimmt ist Putin dämlicher als Kermit, gewöhnt sich ans Verlieren und geht stumpf zugrunde.

Vor elf Monaten galt es als Tabubruch, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern

Ich jedenfalls verspüre Hitzewallungen, stufenweise zunehmend, und bei mir sind es nicht die Wechseljahre. Es liegt am Zeitenwechseljahr: Vor elf Monaten galt es als Tabubruch, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern. Dann durften es nur Defensivartikel sein. Den Panzerabwehrraketen folgten Panzerhaubitzen und Raketenwerfer. Im Moment steht die Nation vor der Leopardenfrage und muss sich laut Wehrexpertin Claudia Major „auf eine Debatte über Kampfhubschrauber einstellen“. Kampfjets, Kriegsschiffe und U-Boote werden auch gewünscht.

Der Bundeswehrverbandsvorsitzende sagt, „dass wir in eine Art Kriegswirtschaft“ übergehen müssten. Die FDP-Militärpolitikerin Strack-Zimmermann redet über Bundeswehrsoldaten als „Personen, die am langen Ende für uns in einen Krieg, in eine Schlacht ziehen müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen“. Sie zeigt dem Feind, wo der Frosch die Locken hat, und beschwört den Heldentod nicht mal mehr im Konjunktiv. Immerhin bin ich zuversichtlich, auch nach Erreichen des besagten langen Endes noch zu hören, dass Deutschland keine Kriegspartei sei, natürlich nicht.

Leider kann es sein, dass der Russenfrosch etwas merkt. Er droht, den Topf umzuschmeißen und alle zu verbrühen. Wehrexpertin Major wiederum mahnt hibbelige Deutsche, kein Frosch zu sein. Besonnenheit dürfe „nicht in Selbstabschreckung kippen, also dass wir aus Furcht unser Handeln einschränken“.

Nun, der Handlungsspielraum temperaturintoleranter Bürger ist ohnehin eingeschränkt; die meisten haben null Chance, aus dem Topf zu springen. Die gute Nachricht: Am langen Ende, dem Siedepunkt, muss nicht Schluss sein. Zyprische Forscher fanden soeben heraus, dass der Druckwelle am ehesten entkomme, wer sich nach dem Lichtblitz von Fenstern, Türen und aus Korridoren entferne und hurtig in Ecken jener Wände begebe, „die der Explosion zugewandt sind“. In Betonbauten sei es am sichersten. Gott segne Gropiusstadt und Marzahn.