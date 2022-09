Lettland: Neue Phase des hybriden Krieges Der lettische Außenminister stuft die Nord-Stream-Lecks als schweren Sicherheits- und Umweltvorfall ein und findet beunruhigende Worte. dpa

Riga -Lettlands Außenminister hat die „vorsätzlichen Angriffe“ auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verurteilt. „Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden“, twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. „Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten.“