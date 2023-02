Letzte Generation blockiert wieder Verkehr in Berlin Auch Frost und leichter Schneefall hielt sie nicht ab. Demonstranten klebten sich auch bei Winterwetter auf Berliner Straßen fest. Autofahrer reagierten saue... dpa

An der Autobahnausfahrt A100 und A115 haben sich mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation festgeklebt. Julius-Christian Schreiner/dpa

Berlin -Demonstranten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Wie ein dpa-Reporter berichtete, kam es während einer Blockade am Montagmorgen auch zu Auseinandersetzungen mit Autofahrern. Etwa fünf Fahrer aus verschiedenen Autos beschimpften demnach die Blockierer am Messedamm, schubsten sie teilweise und versuchten, einen festgeklebten Aktivisten von der Straße zu zerren. Blockaden gab es parallel auch in anderen Städten.