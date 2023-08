24. Mai, Hamburg, eine piekfeine Adresse an der Binnenalster: Aus den Räumen einer Rechtsanwaltskanzlei tragen Polizisten Umzugskisten mit beschlagnahmten Beweismaterial heraus. Die Beamten handeln im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München, die gegen die Klimaaktivisten der Letzten Generation ermittelt.



Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, stellt die Polizei an diesem Mittwochmorgen zahlreiche Unterlagen sicher. Doch warum durchsuchen die Ermittler ausgerechnet eine Nobel-Adresse in Hamburg?