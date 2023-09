Menschen, die sich aufopfern, für eine Organisation, die sie geradezu „verbrennt“, bevor es der „Klimakollaps“ tut: Der Podcast „Hitze“ zeichnet ein Porträt der Letzten Generation, das tiefe Einblicke in die Strategien und Strukturen der Bewegung offenbart. O-Töne von Journalisten und Aktivisten leiten die Folgen ein, eine Aktivistin fragt: „Boah, was machen wir eigentlich? Säen wir gerade einfach Hass?“



Die ersten Folgen des Podcasts von RBB und TRZ Media sind bereits Ende August veröffentlicht worden. Zurzeit belegt Hitze Platz 5 der Spotify-Charts, rund tausend Zuhörer bewerten die Doku-Reihe mit 4,5 Sternen.

Die Begegnungen mit den Aktivisten sind jeweils einem Thema untergeordnet. Moderatorin Daphne Ivana Sagner erzählt aus der Ich-Perspektive. Das macht das Storytelling-Format angenehm zugänglich, obwohl sie nichts darüber erzählt, wie sie allgemein zur Klimabewegung und zu Aktivismus steht. Die ersten Folgen sind eher unterhaltend als überraschend, doch auch hier tauchen Aspekte auf, die in der Berichterstattung oft zu kurz kommen: Welche Auswirkungen hat der Aktivismus auf das Umfeld, die Familie? Wie genau funktioniert die Pressearbeit? Wie viel ist inszeniert?

Der Zuhörer sitzt in einer WG mit am Tisch, in der die Mitbewohner beim Essen über ihre Strafbefehle sprechen, begleitet sie zum Amtsgericht, in dem ein Aktivist Freispruch oder Haftstrafe fordert, und ist live mit dabei, als das gläserne Grundgesetz mit Kleister beschmiert wird. Manche Momente sind auch berührend: Eine Aktivistin liest den Brief ihres kleinen Bruders vor, den er ihr zu Weihnachten ins Gefängnis schickt. Er versucht sie darin mit Witzen aufzuheitern. „Was ist ein Pferd im Gefängnis? Ein Zebra.“

Die Letzte Generation streitet auch intern

Dann wird es wirklich spannend: Die fünfte Folge „Im Kern“ beschäftigt sich mit der Perspektive einer jungen Frau, die nach dem Hungerstreik ausgestiegen ist. Sie kritisiert vor allem Henning Jeschke und die hierarchische Struktur, auf die die Moderatorin dann auch näher eingeht. Das Kernteam besteht demnach nur aus drei Personen, die alle Entscheidungen treffen, die größere Kerngruppe übernehme organisatorische Aufgaben. Mitgründer Henning Jeschke ist im Interview überraschend offen, auch was seine Verbindung zu Roger Hallam angeht – ein führender Aktivist der englischen Extinction Rebellion, der den Holocaust verharmloste. Der Streit darüber, ob sich die Letzte Generation distanziert, führte intern zu Unruhen.



Henning Jeschke könne sehr überzeugend sein, sagt Moderatorin Daphne Ivana Sagner. Mutter Solvig Schinköthe erzählt, dass sie nicht bereit war, sich für so niedrige Zielsetzungen wie ein Tempolimit und ein Neun-Euro-Ticket auf die Straße zu kleben. Nach einem Gespräch mit Jeschke entschied Schinköthe sich um. Warum genau wird nicht ganz klar: „Das Tempolimit kostet nichts und es gibt einen geringen Widerstand in der Bevölkerung“, sagt sie. „Popelig“, wie sie es nennt, bleibt die Forderung trotzdem.

Die sechste und letzte Folge kann da nicht mithalten: Ein Taxifahrer und die Frau auf seiner Rückbank üben Kritik. Der Taxifahrer sagt, dass auch ohne Blaulicht Dialysepatienten in seinem Auto sitzen und die Letzte Generation das nicht auf dem Schirm hat. „Macht doch, was ihr wollt“, meint die Patientin, sie wolle nur nicht belästigt werden. Dann geht die Moderatorin auf die Klimakrise und die Rolle der Letzten Generation ein. Was sie erreichen wird, lasse sich noch nicht sagen.

Das Gefühl, das beim Hören aufkommt, ist vor allem Mitleid mit den Aktivisten: Sie sind verzweifelt, optimistisch und irgendwann ausgebrannt. Sie wirken beeinflussbar und begehen Taten, die Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben können. Ein Zitat von Wissenschaftlerin Lena Schnarr zeigt eindrücklich, wie belastend die Aktionen für sie sind: Sie sei froh, wenn sie in Gewahrsam kommt, weil sie dann am nächsten Tag nicht auf der Straße sitzt.



Der Podcast zoomt nah an die Bewegung heran, wie das Cover schon vermuten lässt: Der Ausschnitt eines Gesichts, auf dem Schweißperlen zu sehen sind. Die Frage „Ist es das wert?“ wird immer wieder gestellt, direkt und indirekt – sie bleibt aber letztlich offen.