Diese Klimaaktivistin saß dreimal im Gefängnis: Ihre Tochter will Polizistin werden

Nach dreißig Tagen in Präventivhaft verbringt Judith ihre Zeit am liebsten draußen, auch bei Regen. Sabine Gudath

Für unser Gespräch möchte sich Judith gerne draußen treffen, denn in den letzten Wochen hat die Mutter von zwei Kindern viel Zeit drinnen verbracht. Draußen ist es kalt, es regnet leicht. Das macht Judith nichts aus, denn seitdem sie sich bei der „Letzten Generation“ engagiert, hat sie Schlimmeres erlebt: Ihre Hände klebten an der Autobahn, sie blockierte Straßen und suchte immer wieder die direkte Konfrontation mit der Polizei.

Doch heute wird es auch Judith irgendwann zu kalt. Sie will sich aufwärmen und rennt dafür um einen Pavillon im Park. Sie springt in die Luft, kreist mit den Armen und sagt: „Das habe ich im Gefängnis geübt, während des Hofgangs.“

Berliner Zeitung: Am 5. Januar dieses Jahres bist Du aus der Präventivhaft in Stadelheim entlassen worden. Wie lange und wie oft warst Du bereits im Gefängnis?

Judith: Seit Anfang November wurde ich dreimal in Präventivhaft genommen und saß insgesamt sieben Wochen ohne Verurteilung im Gefängnis. Für mich war immer klar, dass ich weitermachen werde, und das habe ich auch getan. In der Situation habe ich keine andere Möglichkeit gesehen. Zwischen der zweiten und dritten Inhaftierung lagen nur drei Tage. Bevor ich über Weihnachten und Silvester eingesperrt wurde, konnte ich mich nicht mehr von meiner Familie verabschieden. Als ich am Samstag wieder in Berlin angekommen bin, habe ich meinen Mann und meine Kinder dann zum ersten Mal seit Anfang Dezember wiedergesehen.

Wie hat sich das für Dich angefühlt?

Es war schön, aber ich war auch sehr nervös. Nach mehreren Wochen im Gefängnis war ich plötzlich wieder in der Realität – das ist ein sehr starker Kontrast. Es fühlt sich seltsam an. In einem Moment bin ich Aktivsitin, eingesperrt im Knast. Im nächsten Moment bin ich Mutter von zwei Kindern.

Bild: Sabine Gudath Judith B. Judith B. ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bis Mitte letzten Jahres arbeitete sie als Kommunikationsdesignerin und betreute verschiedene Projekte. Mit ihrer Arbeit wollte sie vor allem Wissen vermitteln. Im letzten Jahr hat Judith ihren Job niedergelegt und widmet ihre Zeit nun ganz dem Aktivismus.

Sind diese beiden Dimensionen für Dich getrennt oder miteinander verbunden?

Ich bin Aktivistin, weil ich Mutter bin. In ihrem Alter haben meine Kinder noch keine Stimme in dieser Gesellschaft. Ich bin ihre Stimme und muss mich für sie stark machen – das ist meine Verantwortung als Mutter. Es ist also beides da: der Aktivismus und die Mutterrolle.

„Diese kleinen Projekte sind für mich nicht mehr zielführend.“

Arbeitest du nebenher oder bist Du Vollzeitaktivistin?

Eigentlich arbeite ich als freiberufliche Kommunikationsdesignerin, mittlerweile habe ich den Job auf Eis gelegt. Meine Arbeit war mir immer wichtig, ich liebe sie und habe meinen Fokus immer auf Naturprojekte und Wissensvermittlung gelegt. Diese kleinen Projekte lösen aber nicht das Problem und sind für mich aus diesem Grund auch nicht mehr zielführend.

Aber kleine Projekte sorgen doch auch für Aufmerksamkeit und klären über die Klimakrise auf?

Das habe ich auch lange gedacht. Es verändert sich aber trotzdem nicht genug, es passiert einfach viel zu wenig. Das Problem ist, dass wir weiterhin unsere Natur und unsere Lebensgrundlage vernichten. Die Öffentlichkeitsarbeit schafft Aufmerksamkeit, die Maßnahmen bleiben aber aus. Es ist doch immer das gleiche: Wir haben das Wissen und die Erkenntnis. Daran hapert es meistens nicht. Die Umsetzung ist das Problem.

Was muss passieren, damit Du sagst: „Okay, jetzt kann ich aufhören, mich auf die Straße zu kleben“?

Im Grunde muss ein sozialer Kipppunkt erreicht werden. Wir müssen uns vor allem von der Idee verabschieden, dass es ausreicht, erst im Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Die Probleme werden durch eine solche Zielsetzung verharmlost und diese Verharmlosung muss aufhören. Die Regierung muss die Notlage endlich anerkennen.

Wie sollte die Regierung diese Notlage anerkennen, welche Reaktion wäre Deiner Meinung nach angemessen?

Auf der einen Seite sagt die Regierung „Wir machen jetzt Klimaschutz“ und parallel dazu baggern sie Lützerath ab. Bundeskanzler Scholz möchte, dass Deutschland Vorreiter im Klimaschutz wird, schließt aber weiterhin Verträge mit Firmen ab, die sich am fossilen Goldrausch bereichern. Das alles zeigt doch ganz klar: Die Regierung nimmt die Klimakrise nicht ernst. Die Natur hat einfach keine Priorität. Als Zivilgesellschaft können wir genau das einfordern.

Und wie sollte man die Regierung überzeugen, die zivilgesellschaftlichen Forderungen umzusetzen?

Wir müssen die Regierung zum Handeln zwingen und als Gesellschaft zusammenstehen. Die Machtlosigkeit des Einzelnen kann in der Gemeinschaft überwunden werden. Dann haben wir eine Chance.

„Viel Zeit bleibt uns nicht mehr.“ Sabine Gudath

Das hört sich hoffnungsvoll an. Hast Du Hoffnung?

Total! Als ich angefangen habe, mich aktivistisch zu beteiligen, war meine Hoffnung auf dem Nullpunkt; ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Beim Joggen bin ich über eine Blockade der „Letzten Generation“ gestolpert und habe gesehen, dass es Menschen da draußen gibt, die kein Ohnmachtsgefühl in sich tragen. Seitdem ich mich an den Aktionen beteilige, wächst meine Zuversicht von Woche zu Woche. Die Gemeinschaft gibt mir Kraft.

Die Aktionen werden am Ende aber von Einzelpersonen umgesetzt. Der eine klebt sich fest, der nächste sprengt vielleicht eine Gaspipeline in die Luft. Wie weit würdest Du gehen?

Für mich kommen nur friedliche Aktionen infrage, alles andere ist nicht zielführend. Wir haben verschiedene Trainings zu Aktionskonsens, Strategien und Werten. Alle, die sich an Aktionen der „Letzten Generation“ beteiligen möchten, müssen sich daran halten.

Personen, die gewaltbereit sind, beispielsweise gegenüber der Polizei, werden prinzipiell ausgeschlossen?

Wir sehen die Polizei nicht als Feind, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel Kontakt zur Polizei, spreche mit ihnen über unsere Ziele, so wie ich zu meinen Kindern spreche oder zu den Leuten in meinem Kiez. Ein Polizist sagte nach einer Straßenblockade: „Ihr macht euren Job und wir machen unseren Job.“ Und so sehe ich das auch, beide Seiten haben ihre Aufgaben in unserer Gesellschaft.

„Die Zeit im Gefängnis macht etwas mit einem“ Sabine Gudath

Deine Tochter möchte Polizistin werden. Unterstützt Du sie beide diesem Vorhaben?

Ich finde das sehr gut und habe mich auch schon erkundigt, ab welchem Alter ein Praktikum angeboten wird. Die Polizei ist nicht unser Gegner, wir brauchen aber die Konfrontation mit ihr. Niemand darf mehr wegschauen, jeder muss sich positionieren. Das beinhaltet eben auch die Polizei und natürlich auch die Justiz. Bei jedem Verfahren wird eine Entscheidung getroffen. Es geht darum, festzulegen, wer die eigentlichen Straftäter sind – wir oder die Regierung. Diese Konfrontation suchen wir jedes Mal aufs Neue.

Du nimmst in Kauf, dass Dich Deine eigene Tochter festnimmt?

Ja, natürlich. Meine Tochter hat ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Polizisten sorgen ihrer Meinung nach für Gerechtigkeit, verhindern Gewalt.

Es gibt aber ein Video, auf dem Dich ein Polizist an Deiner Jacke von der Straße zieht und gegen eine Leitplanke stößt. Diese Situation hätte auch in einer gewalttätigen Auseinandersetzung enden können.

Dieses Video haben wir ihr nicht gezeigt. Mit so etwas konfrontiere ich sie in diesem Alter noch nicht.

„Ich werde pleitegehen.“

Die Tatsache, dass Du Mutter von zwei Kindern bist und Dich auf Straße klebst, hat für viel Kritik gesorgt. In Kommentaren im Internet verlangen Nutzer, dass das Jugendamt eingeschaltet wird und man Dir deine Kinder wegnehmen soll. Was macht das mit dir?

Am Anfang hat es mich beschäftigt, mittlerweile komme ich damit klar. Ich gehe auf die Straße, gerade weil ich für meine Kinder da sein möchte. Ich möchte die Verantwortung, die jede Mutter hat, ernst nehmen. Das mache ich, indem ich mich aktivistisch an Aktionen beteilige.

Ist Deine Familie finanziell abgesichert, Dein Mann ist ja momentan der Alleinverdiener und kümmert sich zusätzlich um die Kinder?

Am Anfang habe ich mir große Sorgen um die finanzielle Situation unserer Familie gemacht. Das Einkommen meines Mannes reicht gerade so für die Miete. Die Strafverfahren, die gegen mich laufen, werden zusätzlich Geld kosten, sehr viel Geld. Kurz gesagt, ich werde pleitegehen. Die finanzielle Angst hat mich anfangs von meinem Vorhaben abgehalten. Letztlich ist meine Angst vor dem Klimakollaps jedoch sehr viel größer als die Angst vor der Insolvenz.

„Diese Woche werde ich wieder in Aktion treten.“

Wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter für Dich, wirst Du weitermachen?

Ich werde auf jeden Fall wieder in Aktion gehen. Wahrscheinlich auch schon diese Woche. Die Zeit im Gefängnis schreckt mich nicht ab, nach 30 Tagen Präventionshaft kommt man wieder raus. In Berlin sind die Regelungen noch mal anders, die Polizei kann mich maximal für eine Nacht in Gewahrsam nehmen.

Du schaust hoffnungsvoll in die Zukunft und andererseits siehst Du überall Probleme. Kann die „Letzte Generation“ tiefgreifende politische Veränderungen anstoßen?

Es geht darum, dass die Debatte in der Gesellschaft geführt wird. Aus diesem Grund haben wir auch diese Art des Protestes gewählt. Niemand kann uns ignorieren. Ob wir es schaffen, dass die Politik einen Wandel vollzieht, bleibt offen. Das Momentum ist gerade da. Sollten wir es nicht schaffen, dann werden sicherlich andere Bewegungen weitermachen, viel Zeit bleibt uns aber nicht mehr.