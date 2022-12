„Letzte Generation“ kündigt verstärkte Störungen an Nach einer kurzen Unterbrechung ihrer Proteste hat die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ weitere und verstärkte Störaktionen vor allem in Berlin und Mün... dpa

Berlin -Nach einer kurzen Unterbrechung ihrer Proteste hat die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ weitere und verstärkte Störaktionen vor allem in Berlin und München angekündigt. Man ziele von Montag an weiter auf die „Adern der Gesellschaft“, etwa Verkehrsverbindungen - und „dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben“, sagte einer der Mitgründer der Gruppe, Henning Jeschke, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Man wolle den Alltag der Gesellschaft stören, dazu werde es auch wieder symbolische Aktionen geben, um mehr Klimaschutz durchzusetzen.