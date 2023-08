Am 24. November 2022 durchtrennten mehrere Aktivisten der Letzten Generation den Zaun zum Gelände des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER), drangen in den Sicherheitsbereich ein und klebten sich auf dem Vorfeld des Flughafens fest. Tausende Fluggäste mussten am Boden bleiben, zahlreiche Flüge wurden umgeleitet. Die Bundespolizei rückte an, um die Aktivisten vom Flughafengelände zu entfernen. Erst nach mehr als zwei Stunden konnten die Landebahnen wieder freigegeben und der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden.

Laut Spiegel-Meldung vom Anfang dieses Jahres sollten die Kosten für den „Großeinsatz“ der Bundespolizei eigentlich den Aktivisten in Rechnung gestellt werden. Es hieß, dass die Blockade für die Letzte Generation teuer werden könnte.

Nur 1060 Euro für einen Großeinsatz der Bundespolizei

Jetzt kommt heraus: Zumindest der Polizeieinsatz wird für die Letzte Generation erstaunlich günstig. Für die entstandenen Kosten müssen die sechs Aktivisten gerade einmal 1060 Euro zahlen – also rechnerisch bloß 176,67 Euro pro Person. Das geht aus einer Antwort der Bundespolizei auf eine Anfrage der Berliner Zeitung hervor.



Eine Sprecherin der Bundespolizei erklärt: „Vier Vorgänge befinden sich derzeit in der Vollstreckung. In zwei Fällen haben die betroffenen Kostenschuldner einen Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt.“

Aktivisten der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Münchener Flughafens. IMAGO/aal.photo

Wie viele Beamte damals am Einsatz beteiligt waren und wie lange der Polizeieinsatz gedauert hat? Dazu wollte sich die Bundespolizei nicht äußern, da dem Sprecher zufolge „damit einsatztaktische Belange betroffen wären“.

Strafen in Hamburg sind statistisch am höchsten

Den Klimaaktivisten werden inzwischen bundesweit, außer in Nordrhein-Westfalen, Kostenbescheide für Polizei- und Feuerwehreinsätze zugestellt, wie die Welt am Sonntag im April berichtete. Dabei seien die Strafen in Hamburg statistisch am höchsten. Dem Pressebericht zufolge wurden dort im Berechnungszeitraum 37.000 Euro gegen 74 der Klimaaktivisten ausgesprochen, im Schnitt rund 500 Euro pro Einsatz und Person.

Durch dieses Loch im Zaun gelangten die Klima-Kleber auf das Gelände des Flughafens BER. Olaf Wagner/imago

Der Bund der Steuerzahler ist alarmiert

Vielen Bürgern fehlt dafür das Verständnis. So fordert Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, im Gespräch mit der Berliner Zeitung: „In jedem Einzelfall müssen Gebührenbescheide fällig werden.“ Der Steuerzahler dürfe durch solche Aktionen nicht übermäßig belastet werden.



Wie viel die Aktivisten bezahlen müssten, sollte im Einzelnen „realitätsgerecht“ sein: „Wenn die Feuerwehr meine Katze vom Baum rettet, muss ich auch selbst dafür zahlen. Wieso sollten Klima-Kleber, die eine Sachbeschädigung vornehmen, hiervon ausgenommen werden?“

Auch die Polizeigewerkschaft fordert harte Konsequenzen

Auch Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), begrüßt zwar grundsätzlich die Gebührenbescheide, hält die von der Bundespolizei verhängten Gebühren aber für zu niedrig: „Hier scheinen die Personalkosten für die Einsatzkräfte der Polizei nicht enthalten zu sein“, sagt Wendt. Es müsse geprüft werden, ob diese nicht ebenfalls den Kostenschuldnern übertragen werden können.



Er stellt klar:„ Die Polizei ist vor allem für die da, die unverschuldet in Not geraten sind, und nicht für die, die selbstverschuldet Kosten auf dem Rücken der Allgemeinheit verursachen.“

Thorsten Frei: Kein Rabatt für Klima-Kleber

Thorsten Frei (CDU), der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, hält die Aktionen an den Flughäfen für schwerwiegende Straftaten, die entsprechend geahndet werden müssten. „Demonstranten haben in Deutschland unzählige Möglichkeiten, für ihr Anliegen öffentlichkeitswirksam und friedlich einzutreten.“

„Wer sich aber gewaltsam Zutritt zu einem Rollfeld verschafft und einen Flughafen lahmlegt, begeht kein Kavaliersdelikt“, sagt Frei. Ob die Kosten, die ihnen nun in Rechnung gestellt würden, den tatsächlichen Aufwand der Bundespolizei widerspiegeln, müsse die Behörde entscheiden, aber: „Einen Rabatt für Klima-Kleber darf es nicht geben.“