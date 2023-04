Letzte Generation will Berlin „zum Stillstand“ bringen Klimaaktivisten und Straßenblockierer der Letzten Generation wollen wieder vermehrt in Berlin den Verkehr stören. Angekündigt sind Aktionen für Ende April. dpa

Berlin -Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation plant in der letzten Aprilwoche bis in den Mai hinein in Berlin massive Straßenblockaden und andere Protestaktionen. „Ab Montag, dem 24. April, bringen wir Berlin friedlich durch Straßenblockaden zum Stillstand“, heißt es auf der Homepage. Zuvor sei am Sonntag, 23. April, ab 15.00 Uhr am Brandenburger Tor eine Versammlung geplant.