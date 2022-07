Die Angst vor einer Gaskrise wird immer größer. Das führt zu immer neuen Ideen, Energie einzusparen. Jetzt will selbst Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), dass ihr Amtssitz nachts dunkel bleibt. Das Rote Rathaus soll nach Mitternacht nicht mehr angestrahlt werden. Dabei weiß niemand, wie viel Energie und Geld damit überhaupt eingespart werden könnten.

Franziska Giffey reagierte mit ihrer Äußerung auf einen Vorschlag aus der Opposition. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja war am Wochenende der erste Berliner Spitzenpolitiker, der die nächtliche Beleuchtung des Brandenburger Tores und anderer markanter Bauwerke öffentlich in Frage stellt. „Der Bund und der Senat müssen ernsthaft prüfen, inwieweit zum Beispiel Sehenswürdigkeiten in Berlin nur noch bis 0 Uhr angestrahlt werden könnten und man dadurch Energieeinsparungen erzielt“, sagte Czaja.

„Berlin ist doch ganzjährig ein Festival of Lights“, sagte der Politiker im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Wieso zum Beispiel müsse der Funkturm nach Mitternacht noch von unten angestrahlt werden? Das Gleiche gelte für das Rote Rathaus, das Brandenburger Tor, die Siegessäule oder das Rathaus Charlottenburg. Selbst vor dem Reichstag macht Czaja nicht halt: „Muss die Reichstagskuppel die ganze Nacht beleuchtet sein? Ich mache da mal ein Fragezeichen.“

Giffey: Man muss „alle Möglichkeiten zum Energiesparen“ prüfen

Diese Ideen nahm Franziska Giffey jetzt offenbar gerne auf. „In der Lage, in der wir sind, muss man alle Möglichkeiten zum Energiesparen prüfen", sagte die Regierungschefin. Manche Gebäude ab Mitternacht nicht mehr anzustrahlen, sei ein vernünftiger Kompromiss. „Es geht darum, zuerst da zu sparen, wo es nicht so schmerzhaft ist.“ Ziel müsse es sein, insgesamt achtsamer zu werden. Dafür müssten alle Möglichkeiten zum Energiesparen genutzt werden. Und das sei gar nicht so schwer, sagt sie: „Ich bin als Kind so groß geworden: Wenn keiner im Zimmer ist, wird das Licht ausgemacht. Das ist ganz einfach und nichts Neues."

Doch stimmt das? Wäre das nächtliche Verdunkeln „ganz einfach“?

Selbst FDP-Mann Czaja will nicht einfach jedes Licht ausschalten, wie er sagt. „Man könnte eine Differenzierung zwischen sicherheitsrelevanten und ästhetischen Beleuchtungen vornehmen“, sagt er. So habe Berlin „viele sicherheitsrelevante Objekte wie Unterführungen, die nachts beleuchtet werden müssen“. Dasselbe gelte für Straßenlaternen – auch für die gasbetriebenen, von denen es immer noch 23.000 Stück gebe. Die dürften natürlich nicht ausgeschaltet werden.

Vorschläge gibt es also genug, doch bringen die auch etwas? Wie groß wäre der Effekt über das bloße Signal hinaus? Ist das alles nur Populismus? Selbst für öffentliche Gebäude fällt diese Antwort nicht leicht. Sebastian Czaja verweist auf eine entsprechende Anfrage, die er dem Senat unlängst gestellt habe. Antworten erwarte er Ende kommender Woche.

Unabhängig davon hat der Senat jüngst eine ressortübergreifende Taskforce gebildet, die Einsparpotenziale bei öffentlichen Gebäuden identifizieren soll. Am Donnerstag tagt die Taskforce zum ersten Mal. Ihr Ziel: zehn Prozent Energie einsparen.

Berliner Freibäder werden um zwei Grad weniger vorgewärmt

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz werden seit einigen Jahren die Beleuchtungsanlagen Berlins „schrittweise modernisiert“. Beispielhaft: Der Energieverbrauch der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und der Schwebenden Steine vor dem Kanzleramt sei durch die Ersetzung der alten Strahltechnik durch LED-Beleuchtung zwischen 50 und 80 Prozent reduziert worden, so die Klimaverwaltung. Aber das sind nur zwei aus 200 Objekten, für deren Beleuchtung das Land Berlin verantwortlich ist. Dazu gehören nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch Brücken, Brunnen und Skulpturen.

Ist eine Gesamteinsparung von zehn Prozent also realistisch? Selbst bei den Berliner Bäderbetrieben weiß man das nicht, dabei sind die in diesem Sommer mit dem Energiesparen vorangegangen. So wird das Wasser in den städtischen Freibädern um zwei Grad weniger vorgewärmt als sonst, auf nur noch 22 bis 24 Grad. Wie viel sich damit einsparen lässt, wisse man jedoch erst nach Ende des Sommers, wenn abgerechnet werde, hieß es am Mittwoch aus der Geschäftsstelle.

Offen bleibt auch die Frage, ob auch private Berliner Großgebäude dem Beispiel des Roten Rathauses folgen wollen. Die Berliner Zeitung hat bei den verschiedenen Einrichtungen nachgefragt, ob diese auch weiterhin beleuchtet werden sollten. Laut einer Sprecherin für das Park Inn Hotel am Alexanderplatz ist die Hotelverwaltung „noch auf dem Prüfstand verschiedener Optionen und Maßnahmen“, was das Thema Beleuchtung betrifft. Und noch konkreter heißt es vom benachbarten Motel One: Interne Nachhaltigkeitsziele seien durch die steigenden Energiekosten „befeuert“ worden, so eine Sprecherin. Die Motel-One-Kette entwickele im Moment ein Energiekonzept für Einsparungen in ihrer Hotels, darunter für das 19-geschossige Haus am Alexanderplatz – wo die Fassadenbeleuchtung „ein relevanter Einsparungsaspekt unter vielen“ sei. „Eine Reduktion der Beleuchtungsdauer kann eine Möglichkeit sein“, so die Sprecherin.

Viele offene Fragen also, doch eines lässt sich wohl sicher vermuten: Berlins Touristen würden sich von dunklen Wahrzeichen wohl kaum abschrecken lassen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Gast weniger käme, weil der Funkturm nach Mitternacht nicht mehr angestrahlt wird“, sagt Christian Tänzler vom landeseigenen Tourismusportal Visit Berlin.