Liedtke will Brandenburg stärker europäisch positionieren

Potsdam -Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke will die Kontakte des Landes in Europa ausbauen. „Mein Anliegen ist es, das Land Brandenburg noch stärker europäisch zu positionieren“, sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Hervorragende Kontakte gebe es bereits nach Polen, nach Georgien und zur Region Île-de-France. „Wir wollen das Weimarer Dreieck beleben, die Zusammenarbeit der Regionen rund um Berlin, um Paris und um Warschau.“