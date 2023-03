Lindner: Neubau neben Kanzleramt „entbehrlich“ Im Haushaltsstreit der Ampel-Koalition hat Bundesfinanzminister Christian Lindner gefordert, dass auch „im Bereich der Regierung im engeren Sinne“ Stellen un... dpa

ARCHIV - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) spricht bei einer Veranstaltung. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Im Haushaltsstreit der Ampel-Koalition hat Bundesfinanzminister Christian Lindner gefordert, dass auch „im Bereich der Regierung im engeren Sinne“ Stellen und andere Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werden. Als Beispiel sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“: „Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.“ Lindner bezog sich dabei offensichtlich auf den geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramts. Nach Angaben aus Regierungskreisen im September wurden dafür 777 Millionen Euro veranschlagt.