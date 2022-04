Wofür steht die Linkspartei? Gibt es irgendjemanden, der das noch versteht? Es gab eine Zeit, in der man sich das nicht fragen musste. Die Linke kümmerte sich um die Interessen der Menschen im Osten, vor allem von denjenigen, die nach der Wende zu kämpfen hatten. Dann wurde sie westdeutscher, setzte sich aber weiter vor allem für diejenigen ein, die wenig verdienten und noch weniger besaßen. Man musste nicht allem zustimmen, was die Partei forderte - und vielem sogar widersprechen - aber ihr Profil war klar. Das ist sehr, sehr lange her.

Und nun? Streitet die Linke über Sexismus auf allen Ebenen der Partei. Über Männer, die mit viel jüngeren Genossinnen Verhältnisse eingehen. Über Vorwürfe von Missbrauch und sexueller Belästigung. Schwer zu sagen, was wirklich los war und ist. Es gibt jedenfalls riesigen Ärger, eine Parteichefin ist zurückgetreten, die andere wackelt. Man kann von außen kaum folgen, und man will es auch kaum noch. Die Partei hat sich nämlich längst erledigt - ganz ohne Missbrauchsskandal.

Wir bedauern die sexuellen Übergriffe in unserer Partei zutiefst und entschuldigen uns bei den Opfern. Unser Parteivorstand hat heute Handlungsstrategien gegen Sexismus und sexuelle Übergriffe beschlossen. Der Beschluss im Wortlaut: https://t.co/gB9RrsdLss #linkemetoo — DIE LINKE (@dieLinke) April 20, 2022

Die besten, weil pragmatischsten Politiker versuchen in der Landespolitik zu überleben. Katja Kipping seit kurzem als Sozialsenatorin in Berlin, Bodo Ramelow seit langem als Ministerpräsident in Thüringen. Klaus Lederer ist in Berlin vermutlich weiterhin Kultursenator, auch wenn man ewig nichts von ihm gehört hat.

Dann gibt es noch Sahra Wagenknecht, sie tourt für ihre vielen Fans, die oft keine Fans ihrer Partei sind, durch die Talkshows. Momentan scheint sie wegen ihrer Positionen zu Russland in einer kleinen Kriegspause zu stecken. Aber das wird sicher wieder. Bei Wagenknecht, nicht bei ihrer Partei.

Im Bundestag sitzt eine Minifraktion, die es überhaupt nur gibt, weil die Linke mit Ach und Krach noch drei Direktmandate ergattern konnte. Bei der Bundestagswahl im September hat sie in Berlin sogar Marzahn-Hellersdorf verloren, die alte Hochburg. Zwanzig Jahre lang hatte sie das Direktmandat dort geholt. Jetzt hat es Mario Czaja von der CDU. Wenn man in den Tagen nach der Wahl mit Linken dort sprach, klangen sie, als habe man sie bestohlen. Dieses Mandat gehört ihnen doch, was erlaubt sich der Czaja? Der habe wahnsinnig viel Geld in der Wahlkampf gesteckt, klagten sie.

Volksentscheid: Ja, bitte. Linkspartei: Nein, Danke.

Warum ihre Wähler sich nach zwanzig Jahren von ihnen abgewandt hatten? Diese Frage schien sie zu überraschen. Das wollten sie ganz in Ruhe analysieren. Auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene.

Auch bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hatte die Linke es geschafft, Wähler zu verlieren. Und das, obwohl mehr als jeder zweite Berliner am selben Tag für den Enteignungsvolksentscheid stimmte, den die Linke als einzige Partei voll unterstützt hatte. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Im Wahlkampf hatten die Kandidaten der Linken so lange wiederholt, dass sie - und wirklich nur sie - für die Enteignung der Wohnungsbaukonzerne sind und den Volksentscheid durchziehen würden, dass man das Gefühl bekommen konnte, die ganze Sache sei ihre Idee gewesen.

Susanne Hennig-Wellsow tritt als Bundesvorsitzende zurück, kritisiert den Umgang mit Sexismus und entschuldigt sich bei den Betroffenen.



Die ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende tritt heute aus der Partei aus wegen den Umgang mit den Beschuldigten.



nunja.#linkemetoo — Sarah Dubiel (@Sarah__Dubiel) April 20, 2022

Vielleicht wäre die Linke ohne den Volksentscheid in Berlin noch viel heftiger abgestürzt. Aber da möchte man der Analyse der Partei, die sicher noch etwas mehr Zeit braucht, wirklich nicht vorgreifen.

Wahrscheinlich hat der große Sexismusstreit, in dem die Linke sich jetzt zerlegt, immerhin einen Vorteil für sie: Sie kann mit einem Knall untergehen. Und muss sich selbst nicht mehr fragen, was lange vorher eigentlich alles schief gelaufen ist.