Linke auf Distanz zu rechtem Protest gegen Scholz

Neuruppin -Die Linke in Brandenburg hat sich vom lautstarken Protest rechter Demonstranten gegen einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz in Neuruppin distanziert. „Protest gegen die Regierung ist legitim, aber nicht in dieser Form“, sagte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Linke habe nicht gemeinsam mit der AfD zum Protest aufgerufen und auch nicht gemeinsam mit der rechten Partei demonstriert.