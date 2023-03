Linke fordert kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas Angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten für Familien fordert die oppositionelle Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag kostenfreie Mittagsessen für ... dpa

Potsdam -Angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten für Familien fordert die oppositionelle Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag kostenfreie Mittagsessen für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen. „Jedes 5. Kind lebt in Armut und ihre Familien haben zunehmend Schwierigkeiten, auch nur eine warme Mahlzeit am Tag für ihre Kinder zu finanzieren“, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Auch für normal verdienende Familien mit vier Kindern werde es bei Preissteigerungen bis zu 30 Prozent innerhalb weniger Monate immer schwieriger, das Schulessen zu bezahlen.