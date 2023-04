Linke-Fraktion fordert 29-Euro-Ticket auch in Brandenburg

Potsdam -Die Linke im Brandenburger Landtag hat ein 29-Euro-Nahverkehrs-Ticket auch für alle Brandenburger sowie ein 9-Euro-Sozialticket für bedürftige Menschen gefordert - beides auf Basis des neuen Deutschlandtickets. „Brandenburg muss jetzt seine Verweigerung aufgeben“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Andreas Büttner, am Ostermontag.

Nachdem sich CDU und SPD in Berlin auf die Fortführung des 29-Euro-Tickets im AB-Bereich in Berlin geeinigt hätten, wäre es nur konsequent, es auch endlich in Brandenburg einzuführen, sagte Büttner. „Ein Verband, ein Preis.“ Nötig sei eine neue, gemeinsame Tarifstruktur innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) auf Basis des 49-Euro-Deutschlandtickets, das ab Mai bundesweit kommt.

Bisher fehlt die nötige Verständigung innerhalb des VBB. Aus Brandenburg hatte es mehrmals Kritik und im VBB-Aufsichtsrat schwierige Diskussionen über Berlins Vorstellungen zur günstigen ÖPNV-Nutzung gegeben.