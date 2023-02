Linke hält schnelle Regierungsbildung für nötig Berlins Linke-Fraktionschef Carsten Schatz hält eine möglichst rasche Regierungsbildung in der Hauptstadt für notwendig. „Es wäre schon gut, wenn dieser Proz... dpa

Berlin -Berlins Linke-Fraktionschef Carsten Schatz hält eine möglichst rasche Regierungsbildung in der Hauptstadt für notwendig. „Es wäre schon gut, wenn dieser Prozess nicht allzu lange dauert“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Menschen in der Stadt haben da einen Anspruch drauf, die Krisen gehen schließlich weiter.“ Schatz verwies auf die Klimakrise und hohe Energiepreise.