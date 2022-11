Linke: Kleine Standorte bei Gesundheitsversorgung wichtig Die Linke im Brandenburger Landtag fordert, beim geplanten Ausbau der Gesundheitsversorgung in der Lausitz auch kleine Krankenhausstandorte gleichberechtigt ... dpa

Potsdam -Die Linke im Brandenburger Landtag fordert, beim geplanten Ausbau der Gesundheitsversorgung in der Lausitz auch kleine Krankenhausstandorte gleichberechtigt mit einzubeziehen. Krankenhäuser wie etwa in Spremberg, Guben und Forst (alles Spree-Neiße) müssten ebenfalls tragende Rollen in der Grundversorgung einnehmen, erklärte die strukturpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Anke Schwarzenberg, am Samstag. Alle Gesundheitsakteure der Lausitz müssten gleichberechtigt zusammenarbeiten. Die Kohle-Region ist mitten im Strukturwandel.