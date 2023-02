Linke läutet allerletzte Wahlkampfphase ein

Vor der Wiederholungswahl am Sonntag hat die Linke eine allerletzte Wahlkampfphase eingeläutet. Landeschefin Katina Schubert sprach am Freitag vom Auftakt fü...

Berlin -Vor der Wiederholungswahl am Sonntag hat die Linke eine allerletzte Wahlkampfphase eingeläutet. Landeschefin Katina Schubert sprach am Freitag vom Auftakt für die letzten 48 Stunden. Berlin stehe vor einer Richtungsentscheidung, meinte Schubert, und nahm vor allem die CDU ins Visier. Deren Spitzenkandidaten Kai Wegner gebe sich „wie der nette Onkel“, proklamiere aber tatsächlich die „pure Reaktion für diese Stadt“.

Die CDU lag in letzten Umfragen vor den drei Regierungsparteien SPD, Grüne und Linke. Schubert betonte, nur mit der Linken in der Regierung gebe es die Verlängerung des 9-Euro-Sozialtickets, die Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsgesellschaften und weitere Entlastungen in der Krise. Auch Sozialsenatorin Katja Kipping sagte: „Ohne die Berliner Linke wären die Ärmsten immer wieder untern Tisch gefallen.“

Die Berlinerinnen und Berliner wählen am Sonntag erneut das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Die Wahl vom September 2021 muss wegen vieler Pannen wiederholt werden. Damals hatte die Linke 14,1 Prozent der Zweitstimmen. Jetzt lag sie in Umfragen zuletzt bei 11 bis 12 Prozent.