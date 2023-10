Sie wagt es also: Sahra Wagenknecht wird eine Partei gründen. An diesem Montagvormittag will die Bundestagsabgeordnete der Linken in der Bundespressekonferenz in Berlin ihren Verein „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen. Er soll das Parteiprojekt der 54-Jährigen vorbereiten, auf das sie nach übereinstimmenden Medienberichten ebenfalls einen Ausblick geben wird.

Eine der vielen offenen Fragen ist, wie es mit der Bundestagsfraktion der Linken weitergeht. Sollte neben Wagenknecht ein weiterer Abgeordneter der neuen Partei beitreten und die Fraktion verlassen, verlöre diese den Fraktionsstatus im Bundestag. Sie hätte dann nicht mehr die Mindestanzahl an Mitgliedern und könnte als sogenannte Gruppe weitermachen – mit weniger Geld, etwa für Mitarbeiter, und weniger parlamentarischen Rechten. Dass es so kommt, gilt als sicher. Dem Wagenknecht-Lager werden 10 bis 15 Abgeordnete zugerechnet.

Offener Brief an Wagenknecht: Behalte dein Bundestagsmandat

In einem offenen Brief haben sich nun knapp zwei Dutzend aktuelle und ehemalige Mitglieder der Linken an Wagenknecht und deren Anhänger aus der Fraktion gewandt. Das Schreiben liegt den Redaktionen der Berliner Zeitung und von Telepolis exklusiv vor.



Die Initiatoren fordern Wagenknecht und deren Unterstützer auf, die Mandate zu behalten. Unterzeichnet ist der Brief unter anderem vom Kassler Politikwissenschaftler und Friedensforscher Werner Ruf und Anja Mewes von der Berliner Friedensglockengesellschaft sowie dem Leipziger Linke-Politiker Volker Külow.

Nicht erst die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen hätten deutlich gemacht, in welch existenzielle Krise sich die Linke manövriert habe, heißt es in dem Schreiben an die „liebe Sahra“ und die „lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Bundestagsfraktion“, das auf der Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationale Politik veröffentlicht werden soll.

Zentraler Appell an die Wagenknecht-Anhänger in der Fraktion: „Wir möchten Euch bitten, Euer Mandat als Bundestagsabgeordnete unbedingt weiter auszuüben und im Sinne des Erfurter Grundsatzprogramms der Linken im Bundestag weiter aktiv zu sein, sollte es zu einer Trennung oder Auflösung der Bundestagsfraktion der Partei kommen.“

Auch heißt es: „Weil wir wollen, dass die Inhalte des Erfurter Programms auch weiter im Bundestag formuliert werden, möchten wir Euch bitten, einer evl. Aufforderung, Euer Mandat abzugeben, nicht Folge zu leisten. Ihr Mandat abgeben müssten im Gegenteil diejenigen Linken, die in der Vergangenheit immer wieder gegen ihr eigenes Parteiprogramm gehandelt haben und es weiter tun.“

Den Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan werfen die Initiatoren des offenen Briefes vor, sie „und ihr Funktionärskader“ hätten in vielen Fällen mit dem geltenden Programm der Linken gebrochen, „auf dessen Grundlage wir diese Partei gegründet haben bzw. in sie eingetreten sind“. Dies sei ein wesentlicher Grund dafür, „dass die Partei nicht nur einen rekordverdächtigen Aderlass an Wählern zu verzeichnen hat, besonders an das Nichtwählerlager, sondern auch einen Rekord an Austritten.“

Das Schreiben hat 20 Erstunterzeichner. Die Initiatoren sind zuversichtlich, dass weitere Mitunterzeichner den Appell unterstützen, zumal „die Friedensfrage wieder grimmige Realität erlangt“ habe: „Historisch waren PDS und Linke immer dann auch elektoral stark, wenn ihre Stimme in Kriegszeiten klar und deutlich war. Das war 1990 so, das war 1998 so, das war 2004 so.“

Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht: mündliche Verhandlung

Derweil hat die Landesschiedskommission der nordrhein-westfälischen Linken am vergangenen Donnerstag ein Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht eröffnet. Der Beschluss liegt der Berliner Zeitung und Telepolis vor. Beantragt hatten das Verfahren 58 Mitglieder der Partei.

„Die Verhandlung soll in einem mündlichen Verfahren geführt werden“, sagt der Leiter der Linke-Landesgeschäftsstelle und Mitarbeiter der Landesschiedskommission, Michael Kretschmer. Einen Termin dafür gebe es noch nicht. „Jetzt hat Dr. Sahra Wagenknecht in den nächsten vier Wochen die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben.“

Wann Wagenknecht und ihre Unterstützer die neue Partei gründen, ist unklar. Laut Medienberichten könnte es im kommenden Januar so weit sein. Dann bliebe gerade noch genug Zeit, um Kandidaten für die Europawahl im Juni aufzustellen. Auch eine Gründungspartei muss organisiert werden. Über den Verein BSW („Bündnis Sahra Wagenknecht“) sollen voraussichtlich Spenden für die Finanzierung der Partei gesammelt werden.



Durchaus möglich also, dass Wagenknecht vorher aus der Linken ausgeschlossen wird. Für ihre innerparteilichen Gegner wäre das auch ein Akt der Selbstbestimmung – sie wollen das Kapitel Wagenknecht möglichst würdevoll schließen.

Zuletzt hatte Linke-Chef Martin Schirdewan im ZDF angekündigt, dass alle, „die diesem Verein beitreten, die diesen Verein gegründet haben“, aus der Linken rausfliegen würden. Eine Möglichkeit sei der Entzug der Mitgliedsrechte. Der Vorstand der Linken hat bereits einen Unvereinbarkeitsbeschluss für BSW verabschiedet.

Linke-Politikerin Eralp: „Eine Privatisierung des Mandats verbietet sich“

Der Berliner Linke-Politikerin Elif Eralp ist eine der Initiatorinnen des Antrags auf das Verfahren gegen Wagenknecht. Nun hoffe man auf einen schnellen Ausschluss, sagt Eralp der Berliner Zeitung und Telepolis. Dieser hätte dann auch den Ausschluss auf der Bundestagsfraktion zur Folge.

„Daher ist es ein Gebot des Anstands auch das Mandat zurück zu geben, so dass Genoss*innen nachrücken können, die unsere Partei vertreten und so auch die Fraktion und ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben können“, sagt Eralp. „Schließlich hat Wagenknecht ihr Mandat aufgrund der Linkspartei erhalten und nicht für sich persönlich. Eine Privatisierung des Mandats verbietet sich.“

Es könne nicht sein, dass Wagenknecht „auf Kosten unserer Partei ihr Konkurrenzprojekt aufbaut und sich ein schönes Leben macht“, sagt Eralp, die für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. „Es ist besser, eine schlagkräftige, geeinte Gruppe im Bundestag zu haben, als eine Fraktion, die aufgrund permanenter Querschläge nur noch als zerstritten wahrgenommen wird.“