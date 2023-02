Linke: Rot-Grün-Rot stabile Koalition - aber auf Bewährung Ungeachtet der Verluste aller Regierungsparteien bei der Wahl in Berlin sieht die Linke in einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot die einzig stabile Koalition. „... dpa

Katina Schubert spricht bei der letzten Wahlkampfveranstaltung vor der Abgeordnetenwahl in der Berliner Stadtmission. Carsten Koall/dpa

Berlin -Ungeachtet der Verluste aller Regierungsparteien bei der Wahl in Berlin sieht die Linke in einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot die einzig stabile Koalition. „Das ist offensichtlich“, sagte Landeschefin Katina Schubert am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „SPD und CDU wäre irgendwie eine Notgemeinschaft, die genauso katastrophal enden würde wie die letzte rot-schwarze Koalition, die wir in Berlin hatten“, meinte Schubert. Es sei eine Zeit des Stillstands gewesen.