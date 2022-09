Linke startet „heißen Herbst“ - auch Rechte auf der Straße Die hohen Energiepreise machen vielen Bürgern Sorge - die Linke will nun auf der Straße Druck gegen die Regierung aufbauen. Doch auch Rechtsextreme trommeln ... dpa

ARCHIV - Der Ostbeauftragte der Linken, Sören Pellmann, beim Bundesparteitag in Erfurt. Er sagt: «Energiepreise und Inflation sind eine Gefahr für die Demokratie in unserem Land.» Martin Schutt/dpa

Leipzig -Ungeachtet des neuen Entlastungspakets will die Linke an diesem Montag ihren „heißen Herbst“ gegen die Energie- und Sozialpolitik der Regierung starten. „Energiepreise und Inflation sind eine Gefahr für die Demokratie in unserem Land“, sagte der Ostbeauftragte der Linksfraktion, Sören Pellmann, der Deutschen Presse-Agentur.