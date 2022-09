Linke stellt weitere Hilfsangebote in Aussicht Der Linke-Fraktionvorsitzende Carsten Schatz hat zugesichert, dass der Senat bei den Hilfsangeboten in der Energiekrise nachlegen werde. „Wir haben im Frühja... dpa

ARCHIV - Auf dem Kassenbon eines Discounters sind verschiedene Lebensmittel aufgelistet. tration Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illus

Berlin -Der Linke-Fraktionvorsitzende Carsten Schatz hat zugesichert, dass der Senat bei den Hilfsangeboten in der Energiekrise nachlegen werde. „Wir haben im Frühjahr den Berlinerinnen und Berlinern versprochen, dass wir sie in dieser Krise nicht allein lassen werden“, sagte Schatz am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Dieses Versprechen steht.“ Deshalb würden die bisher im Haushalt eingeplanten Mittel zur Unterstützung nochmals erheblich aufgestockt, erklärte Schatz, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen.