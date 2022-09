Linke will „Stromschutzschirm“ für Stadtwerke-Kunden Berlins Linke hat viele Ideen, wie die Menschen von hohen Kosten für Energie oder Lebensmittel entlastet werden könnten. Einen Teil davon will und kann die P... dpa

ARCHIV - Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an. bolbild Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym

Berlin -In der Debatte um Entlastungen angesichts exorbitant hoher Energiepreise hat die Linke in Berlin einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt: Sie fordert einen „Stromschutzschirm“ für Kunden der Stadtwerke. Rund 40.000 Menschen bezögen mittlerweile ihren Ökostrom von den Berliner Stadtwerken, sagte die Linke- Fraktionsvorsitzende Anne Helm am Samstag auf einem Landesparteitag. „Normalerweise würden im Oktober wegen der explodierenden Strompreise die Erhöhungsschreiben rausgehen. Der Gewinn der Stadtwerke macht es möglich, dass die Preise nicht erhöht werden müssen.“