Linke will bei „heißem Herbst“ mitmischen Die Linke erwartet wegen der sozialen Folgen hoher Energiepreise einen „heißen Herbst“ auf Deutschlands Straßen und will sich an den Demonstrationen aktiv be... dpa

Berlin -Die Linke erwartet wegen der sozialen Folgen hoher Energiepreise einen „heißen Herbst“ auf Deutschlands Straßen und will sich an den Demonstrationen aktiv beteiligen. Dabei wolle sich die Partei klar vom rechten Rand abgrenzen, der die Sorgen und Nöte vieler Menschen für seine Zwecke nutzen wolle, sagten Parteichef Martin Schirdewan und seine Stellvertreterin Katina Schubert am Samstag auf einem Linke-Landesparteitag in Berlin.