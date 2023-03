Linke will bis zu 681 Euro Kindergrundsicherung Ein höheres Kindergeld sowie gestaffelte Zuschläge sollen armen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien finanziell helfen. Finanziert werden soll das u... dpa

Linken-Chefin Janine Wissler setzt sich für höhere Zahlungen bei der Kindergrundsicherung ein. Uwe Lein/dpa

Berlin -Bis zu 681 Euro im Monat für Kinder und Jugendliche in Armut: Der Bundesvorstand der Linken hat am Sonntag ein eigenes Konzept für die Kindergrundsicherung beschlossen, wie die Partei mitteilte. Zentrale Punkte sind ein höheres Kindergeld von 328 Euro monatlich unabhängig vom Einkommen. Dazu kämen für Kinder in Familien mit wenig Geld nach Alter gestaffelte Zuschläge von 219 bis 353 Euro. Die Kosten lägen bei 26 Milliarden Euro.