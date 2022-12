Linke wirft Regierung „reine Ankündigungspolitik“ vor Linke-Fraktionschef Sebastian Walter hat die rot-schwarz-grüne Regierungskoalition im Brandenburger Landtag aufgefordert, in der Energiekrise konkrete Hilfen... dpa

ARCHIV - Sebastian Walter (Die Linke) spricht im Landtag. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Linke-Fraktionschef Sebastian Walter hat die rot-schwarz-grüne Regierungskoalition im Brandenburger Landtag aufgefordert, in der Energiekrise konkrete Hilfen für die Menschen anzubieten. Das „Brandenburg-Paket“ in Höhe von zwei Milliarden Euro zur Unterstützung von Bürgern und Betrieben angesichts der hohen Energiepreise und Inflation sei „reine Ankündigungspolitik“, kritisierte Walter am Mittwoch in der Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2023/24. „Welche konkrete Hilfe erhalten denn Menschen in existenzieller Not?“