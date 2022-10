Linken-Chef fordert Gesetz zur Entwicklung von PCK Schwedt Linken-Parteichef Martin Schirdewan fordert vom Bund, gemeinsam mit der Landesregierung ein Strukturentwicklungsgesetz für die Öl-Raffinerie PCK Schwedt aufz... dpa

ARCHIV - Zur Sicherung des Betriebs der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt setzt die Bundesregierung auf eine Treuhandlösung. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Schwedt -Linken-Parteichef Martin Schirdewan fordert vom Bund, gemeinsam mit der Landesregierung ein Strukturentwicklungsgesetz für die Öl-Raffinerie PCK Schwedt aufzulegen. Darin müssten Jobgarantien festgeschrieben werden, aber auch mit Blick auf die Energiewende Investitionen in die Region, um den für den Osten so wichtigen Wirtschaftsstandort zu erhalten, sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in der uckermärkischen Stadt. „Es braucht einen Zukunftsplan für die Region Schwedt, es braucht Jobgarantien.“ Das sei die zentrale Aufgabe, vor der die Bundesregierung „derzeit kneift“. Die Sorge unter den Menschen um Zukunft und Arbeitsplätze sei groß.