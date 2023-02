Linken-Chefin warnt vor CDU-geführter Regierung in Berlin Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hat vor einer CDU-geführten Landesregierung in Berlin gewarnt. Wer einen rechten Wahlkampf mache, „muss sich nich... dpa

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, lacht während einer Pressekonferenz zur Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Soeren Stache/dpa

Berlin -Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hat vor einer CDU-geführten Landesregierung in Berlin gewarnt. Wer einen rechten Wahlkampf mache, „muss sich nicht wundern, wenn keiner mit einem koalieren will“, sagte Wissler am Dienstag in Berlin. „Entscheidend ist eben nicht nur, wer stärkste Kraft wird, sondern vor allem, ob es gelingt eine parlamentarische Mehrheit zu bilden.“ Sie warf der CDU vor, „reaktionären Mief“ zu verbreiten.