Linksextremismus-Prozess: Kronzeuge an Überfall beteiligt Im Prozess um die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte am Oberlandesgericht Dresden (OLG) ist ein Kronzeuge weiter befragt worden. Dab... dpa

Dresden -Im Prozess um die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte am Oberlandesgericht Dresden (OLG) ist ein Kronzeuge weiter befragt worden. Dabei sagte der 30-Jährige am Donnerstag, dass in der Szene grundsätzlich nicht mit Staatsanwaltschaft, Polizei oder anderen staatlichen Behörden wie Geheimdiensten kooperiert werde. Er habe nicht aus Rache gehandelt oder um andere „hinzuhängen“, sagte er auf die Frage, warum er eine „180 Grad-Kehrwende“ machte und sich den Ermittlungsbehörden offenbarte.