Nach den Wahlniederlagen in Hessen und Bayern sorgt ein mögliches Parteiausschlussverfahren gegen Sahra Wagenknecht für neue Unruhe in der Linkspartei. 58 Mitglieder haben einen entsprechenden Antrag bei der Landesschiedskommission in Nordrhein-Westfalen eingereicht. Dafür gibt es viel Zuspruch in der Partei – aber auch Kritik aus dem Lager um Wagenknecht.

„Kurz nach einer weiteren krachenden Wahlniederlage einen Ausschlussantrag gegen die populärste Politikerin der Linken zu stellen, ist ein durchsichtiges Manöver“, sagte die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastić der Berliner Zeitung. „Ziel ist die Verschleierung der eigenen Verantwortung für das Debakel in Hessen, dem Bundesland der Parteivorsitzenden, in dem sie auch Fraktionsvorsitzende im Landtag war.“

Linke-Politiker Ernst: Man wollte Wagenknechts Popularität nutzen

Ähnlich äußern sich mehrere Anhänger von Wagenknecht, nicht jeder will sich zitieren lassen. Der Tenor: Das 30-seitige Papier sei offensichtlich vor den Landtagswahlen verfasst worden, die Veröffentlichung danach diene der Ablenkung von eigenen Fehlern. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst sagte dem Spiegel: „Man wollte die Popularität von Wagenknecht bei den Wahlen noch nutzen, um das Ergebnis nicht noch weiter in Richtung Bedeutungslosigkeit zu drücken.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hintergrund des Streits ist die Debatte über eine mögliche Parteigründung durch Wagenknecht. Die Bundestagsabgeordnete hält sich den Schritt seit Monaten offen, derzeit arbeitet ihr Umfeld noch an Strukturen und organisatorischen Fragen. Bereits im Jahr 2021 hatten parteiinterne Kritiker ein Ausschlussverfahren gegen Wagenknecht beantragt. Auslöser war damals ihr Buch „Die Selbstgerechten“, in dem sie mit dem ihrer Ansicht nach identitätspolitischen Kurs der Linken abrechnet. Die Landesschiedskommission in Nordrhein-Westfalen lehnte die Anträge jedoch einstimmig ab.

Fraglich ist, ob der Vorstoß für einen Ausschluss von Wagenknecht den Prozess der Parteigründung beschleunigen könnte. Bis zum Jahresende will sich das Umfeld der 54-Jährigen entschieden haben. Offenbar wollte man aber zumindest die Wahlen in Bayern und Hessen abwarten. Einige Anhänger Wagenknechts sagen, dass der Trennungsprozess nun noch mal an Fahrt gewinnen könnte. Andere meinen, dass man sich davon nicht treiben ließe. Wie so oft bleibt vieles im Unklaren.

Linke-Vorstand reagiert auf Verein aus Umfeld von Wagenknecht

Ein weiterer Grund für die Zuspitzung des parteiinternen Konflikts ist der Verein BSW – für Vernunft und Gerechtigkeit. Er wurde im Umfeld von Sahra Wagenknecht gegründet. Zuerst hatte der Stern darüber berichtet, über die Pläne schrieb vor einigen Wochen auch die Berliner Zeitung in Kooperation mit Telepolis.

Der Verein wurde am 26. September am Amtsgericht Mannheim angemeldet. Er kann laut Statut die „Gründung politischer Parteien unterstützen“ – und soll womöglich eine Wagenknecht-Partei vorbereiten. Der Bundesvorstand der Linken reagierte am vergangenen Sonntag mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss, das Papier liegt der Berliner Zeitung vor.

„Mit diesem Schritt werden die Vorbereitungen für den Aufbau einer anderen Partei auf einer neuen Eskalationsstufe weiter fortgeschrieben“, heißt es in dem Beschluss. „Die Mitgliedschaft in der Partei Die Linke und der Kampf für die Ziele der Partei und die gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein, der dem Aufbau eines anderen Parteienprojekts dient, schließen sich politisch aus.“

Linke-Politikerin Eralp: „Aufschrei von politisch Perspektivlosen“

Eine der Initiatorinnen des Antrags auf Parteiausschluss ist die Berliner Linke-Politikerin Elif Eralp. Auch vor dem Hintergrund, dass sich der Bundesvorstand mittlerweile klar von Wagenknecht distanziert hat, erwarten Eralp und ihre Mitstreiter diesmal einen Erfolg vor der Landesschiedskommission. Diese hatte im Jahr 2021 argumentiert, dass der Vorstand Wagenknechts Attacken auf die Partei und deren Positionen lange zugelassen hatte.

„Natürlich haben wir schon vor den Landtagswahlen an dem Antrag gearbeitet“, sagt Eralp, die für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. „Dass uns das jetzt vorgeworfen wird, war erwartbar. Ich persönlich sehe in der Kritik aus dem Lager um Frau Wagenknecht nur noch den Aufschrei von politisch Perspektivlosen.“

Gegner von Wagenknecht hoffen auf schnelles Ausschlussverfahren

Für Eralp ist ein Ausschluss ihrer prominentesten Genossin überfällig, auch weil Wagenknechts Pläne für eine Parteigründung zuletzt immer konkreter geworden seien. „Auch hat das Wahlergebnis von Hessen noch einmal eindrücklich gezeigt, dass dieses innerparteiliche Störfeuer abgestellt werden muss.“ Derweil könnte sich ein Ausschlussverfahren über einige Monate hinziehen, und sollte Wagenknecht tatsächlich eine Partei gründen, käme sie der Entscheidung wohl zuvor.



Elif Eralp und ihre Mitstreiter hoffen auf einen baldigen Beschluss, mit dem sich anschließend noch die Bundesschiedskommission beschäftigen könnte. Die Linke müsse nun den formalen Bruch mit Wagenknecht suchen, sagt Eralp. „Nicht sie entscheidet, wann es vorbei ist, sondern die Partei. Das hat auch etwas mit Würde zu tun.“