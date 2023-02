Linnemann: „Es gab Rückenwind durch Friedrich Merz“ CDU-Vizechef Carsten Linnemann führt den Wahlerfolg seiner Partei in Berlin auch auf das Agieren des Parteivorsitzenden Friedrich Merz nach den Silvesterkraw... dpa

Berlin -CDU-Vizechef Carsten Linnemann führt den Wahlerfolg seiner Partei in Berlin auch auf das Agieren des Parteivorsitzenden Friedrich Merz nach den Silvesterkrawallen im Bezirk Neukölln zurück. „Ich bin mir sicher, dass es Rückenwind gab durch Friedrich Merz auch durch die Debatte“, sagte Linnemann am Sonntag in der ARD. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Silvesternacht hatte Merz in einer Talkshow von „kleinen Paschas“ gesprochen, deren Eltern sich gegenüber Lehrerinnen und Lehrern Zurechtweisungen ihrer Söhne verbäten. Linnemann sagte: „Die Bevölkerung möchte einen starken Rechtsstaat, deshalb gab es Rückenwind.“