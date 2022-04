Als der Bundespräsident die Ernennungsurkunde für die neue Bundesfamilienministerin überreichte, hat er seinem Parteifreund, dem Bundeskanzler, ein weiteres zu seinen derzeit so zahlreichen Problemen aufgeladen: Mit dem Einzug von Lisa Paus ins Bundeskabinett erhält Olaf Scholz eine seiner schärfsten Kritikerinnen als direkte Arbeitskollegin.

Die Grünen-Politikerin aus Charlottenburg hat sich in den vergangenen Jahren im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags vor allem an Olaf Scholz abgearbeitet. In ihren Augen war der damalige Finanzminister mindestens mitverantwortlich dafür, dass die ihm unterstellten Aufsichtsbehörden kriminelle Bilanztricksereien und Kursmanipulationen des Finanzdienstleisters viele Jahre nicht bemerkten – jedenfalls nicht ahndeten.

Ein Jahr lang haben die Parlamentarier im Untersuchungsausschuss – einberufen durch die damaligen Oppositionsfraktionen Grüne, FDP und Linke – das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden durchleuchtet. Der Ausschuss endete mit der Wahlperiode. Und für Paus war klar: „Olaf Scholz hat etwas zu verbergen“, wie sie der Berliner Zeitung damals sagte. Auf Twitter schrieb die damalige Oppositionspolitikerin: „Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat gezeigt, das Wirecard viel mehr war als ein ,Bilanzskandal‘“. Mit diesem Begriff würde die Regierungskoalition ihre politische Verantwortung vernebeln. „Wirecard war auch ein Aufsichtsskandal – das geht an die Adresse von Olaf Scholz.“

Mit diesem Olaf Scholz soll und will Lisa Paus nun gemeinsam Politik machen. Dass sie dies im Amt der Familienministerin tun will, hat in ihrem Fall mehr mit Zufall und plötzlicher Gelegenheit zu tun als mit jahrelang nachgewiesener Fachkompetenz.

Die 53-Jährige hat sich nicht erst seit ihrer Tätigkeit im Wirecard-Ausschuss einen Namen als Finanzexpertin gemacht. Lange forderte sie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Aufhebung des Bankgeheimnisses. Außerdem war Paus wie selbstverständlich in der Fraktion zuständig für die Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer.

Lisa Paus: Rheinländerin, seit mehr als drei Jahrzehnten in Berlin

Lisa Paus gehört dem Berliner Landesverband der Grünen an. In den 1980er-Jahren kam die Rheinländerin zum Studieren nach Berlin. Von 1999 bis 2009 saß die Diplom-Volkswirtin als Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, ehe sie in den Bundestag wechselte. Im vergangenen Herbst scheiterte sie mit ihrer Direktkandidatur für den Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf an Michael Müller von der SPD, zog jedoch über Platz eins der Berliner Landesliste wieder ein.

Nicht zuletzt erhält Berlin durch Lisa Paus’ Ernennung wieder eine Stimme in der Bundesregierung. Die letzte gehörte Franziska Giffey, ehe sie vor fast genau einem Jahr wegen der Plagiatsvorwürfe gegen ihre Doktorarbeit zurücktrat. Der Rest ist bekannt.