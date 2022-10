Litauen: Führungsstab deutscher Brigade in Dienst genommen „Die Sicherheit Litauens ist die Sicherheit Deutschlands“, sagt Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bei einem Besuch im Baltikum. Die Bundeswehr hilft do... dpa

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht wird in Litauen mit militärischen Ehren empfangen. Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Rukla -Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat bei einem Besuch in Litauen den Führungsstab der deutschen Brigade zum verstärkten Schutz an der Nato-Ostflanke in Dienst gestellt.