Literarischer Spaziergang: Kehlmann zeigt Scholz New York Bundeskanzler Olaf Scholz ist zur UN-Vollversammlung in New York, doch für einen kleinen Stadtspaziergang hat er Zeit. Als Fremdenführer dient ein bekannter ... dpa

Olaf Scholz (l) lässt sich von Daniel Kehlmann durch Manhattan führen. Michael Kappeler/dpa

New York -„Ich war noch niemals in New York.“ Diese Zeile aus einem Schlager von Udo Jürgens traf bisher auch auf Olaf Scholz zu. Jetzt ist der Kanzler erstmals dort, mit seinen 64 Jahren, und lässt sich die Weltmetropole von einem prominenten Stadtführer zeigen: dem Schriftsteller Daniel Kehlmann, der mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“ eins der wichtigsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur geschrieben hat.