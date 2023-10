Während die deutsche Automobilindustrie sich lange mit der Produktion von Elektroautos schwertat, setzte China alles auf eine Karte. Heutzutage kommen drei Viertel der weltweit gehandelten Batterien für Elektrofahrzeuge aus der Volksrepublik.



Die staatliche Förderung chinesischer Autobauer durch die dortige Regierung setzt deutsche und europäische Produzenten zusätzlich unter Druck. Doch jetzt halbieren sich die Lithiumpreise in China. Der Grund? Die chinesischen Lager sind randvoll mit Autobatterien und die Nachfrage sinkt. Hat die deutsche Autoindustrie also doch alles richtig gemacht?

Lithiumpreis mehr als halbiert: nur noch 21.000 Euro pro Tonne

In der vergangenen Woche fielen die Preise für Lithiumcarbonat, ein wichtiger Bestandteil von E-Batterien, deutlich. Das geht aus einem Bericht des Nachrichtendienstes Bloomberg hervor. Vor weniger als einem Jahr erreichte das Metall noch einen Rekordpreis von 598.000 Yuan pro Tonne, umgerechnet knapp 80.000 Euro. Der Preisverfall ist erheblich. Heute wird die Tonne Lithium für 166.500 Yuan (21.000 Euro) gehandelt – rund ein Viertel des Hochstands.

Zwischen 2021 und 2022 hatte sich der Lithiumpreis noch vervielfacht. Dann blieb der Verkaufspreis für eine Tonne Lithium recht stabil, bevor es Ende letzten Jahres zu einem Rückgang kam. Mittlerweile ist der Lithiumpreis auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine mögliche Ursache könnte die Untersuchung der Europäischen Union sein, die prüfen wird, ob die staatlich geförderten Autobauer aus China den Automobil-Wettbewerb in Europa verzerren.

Umsatzwachstum bei Elektrofahrzeugen um 37 Prozent verlangsamt

Unabhängig davon ging die chinesische Regierung eigentlich von einem Nachfrageschub nach Lithium aus. In diesem Jahr bleibt das Kaufinteresse der Hersteller aber aus. Die Lagerbestände der Batteriehersteller sind nach wie vor gefüllt. Das sagte Susen Zou, Analystin beim Marktforschungsunternehmen Rystad Energy, gegenüber Bloomberg.

Wanyi Shao, Analyst bei Guotai Junan Futures und Co., schließt sich dieser Beobachtung an und ergänzt: „Auto- und Batteriehersteller waren vorsichtig.“ Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sei deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Counterpoint Research verlangsamte sich das Umsatzwachstum bei Elektrofahrzeugen in China im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent.

Dennoch gehen Bloomberg-Experten davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium in den nächsten Jahren wieder steigen und sich sogar verfünffachen wird. Die deutsche Automobilindustrie schwankt derweil weiterhin zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen. Der derzeitige Nachfragerückgang macht deutlich, dass diese Strategie nicht gänzlich falsch ist.