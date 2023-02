Neue Studie: LobbyControl warnt vor fortgesetztem Einfluss der Gasindustrie

Der Verein listet auf, wie die Unternehmen die Bedeutung für den fossilen Brennstoff festigen wollen. Auch eine Regierungsorganisation ist in der Kritik.

Parteien und öffentliche Institutionen sollen sich künftig nicht mehr von Firmen sponsern lassen, die „fossile Geschäftsinteressen“ verfolgen. Das fordert der Verein LobbyControl und nimmt sich dabei eine Konvention der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Vorbild, die ein Sponsoringverbot durch die Tabakindustrie vorsieht. Zudem soll es Obergrenzen für Parteispenden und vor allem mehr Transparenz beim Sponsoring von Parteien geben.

Das haben Vertreterinnen der Organisation am Mittwoch bei der Vorstellung einer neuen Studie zum Einfluss von Gasunternehmen auf die deutsche Energiepolitik gefordert. Bei Parteispenden soll die Grenze demnach bei 50.000 Euro liegen, wobei Spenden ab 10.000 Euro sofort offenzulegen und Spenden ab 2000 Euro spätestens im Rechenschaftsbericht aufzulisten seien.

Nach jetzigem Recht können Parteien Spenden in unbegrenzter Höhe empfangen. Ab einer Höhe von 10.000 Euro müssen Summe und Spender im jährlichen Rechenschaftsbericht aufgeführt werden. Spenden ab 50.000 Euro müssen allerdings sofort öffentlich gemacht werden.

LobbyControl: Mehr Transparenz im Umgang mit Lobbyisten

LobbyControl gehen diese Regelungen nicht weit genug. Die Organisation fordert außerdem grundsätzlich mehr Transparenz im Umgang mit Lobbyisten. Sie müssten sich zwar im neuen Lobbyregister eintragen, wenn sie Kontakt zu Abgeordneten suchen. Welcher Art ihre Arbeit jedoch ist, bleibe weiterhin ihr Geheimnis.

Auf 108 Seiten hat LobbyControl die Macht der Gaslobby in Deutschland untersucht. Demnach haben die 74 Unternehmen und 12 Lobbyverbände, die im Gasbereich tätig sind im vorvergangenen Jahr 40 Millionen Euro für Kontaktpflege mit der Politik ausgegeben. Beschäftigt wurden 426 Personen in diesem Bereich. Mehr als 12 Millionen Euro gaben allein die Unternehmen Eon, Uniper, EnBW, RWE und Wintershall DEA aus. Für Gazprom und Gazprom-Töchter gibt es keine Angaben, da sie sich nicht ins Lobbyregister des Bundestages eingetragen haben.

Ein eigenes Kapitel widmet LobbyControl den Organisationen, die privilegierte Zugänge zur Politik haben. Dazu gehört auch die Deutsche Energieagentur (DENA). Sie ist ein bundeseigenes Unternehmen, das im Jahr 2000 von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder gegründet wurde. Aufgabe der DENA ist es, die Regierung in energiepolitischen Fragen zu beraten. Stattdessen, so LobbyControl, fungiert sie als „Lobbykanal für Unternehmen“. Finanziert wird sie, so LobbyControl, allerdings nicht nur vom Bundeswirtschaftsministerium, sondern auch von privaten Geldgebern wie den Energiefirmen Uniper, Wintershall DEA, Eon oder Exxon Mobil.

Die DENA habe „politische Netzwerke und exklusive Foren“ geschaffen, in denen Forderungen von Unternehmen beim Wirtschaftsministerium eingebracht werden, schreiben die Autorinnen der Studie, Christina Deckwirth und Nina Katzemich: „Nichtregierungsorganisationen spielen in diesen Formaten meist nur eine Nebenrolle, weil sie – wenn überhaupt eingebunden – in der Minderzahl sind.“ Die DENA falle dabei durch ihre besondere Nähe zur Gaslobby auf. Immerhin habe sie nun selbst eine Arbeitsgruppe Transparenz gegründet und steht möglicherweise vor einer Neuausrichtung.

Auch beim Thema Wasserstoff und den LNG-Terminals, die unter großer Eile errichtet werden, sieht der Verein die Gefahr, dass sich die Gasindustrie neue Geschäftsfelder erschließt, die die Abhängigkeit von dem fossilen Brennstoff wegen der neuen Infrastruktur noch auf Jahrzehnte zementiert.