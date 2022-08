London: Angriffe in der Ostukraine werden intensiver Schon seit fast einer Woche werden die Attacken in der Ostukraine wieder mehr. Der britische Geheimdienst sieht darin Kalkül Moskaus. dpa

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums über AP veröffentlichten Videostandbild schießt ein russischer Fallschirmjäger in der Ukraine. try Press Service/AP/dpa Uncredited/Russian Defense Minis

London -Die russische Armee hat nach britischen Erkenntnissen ihre Angriffe in der Ostukraine zuletzt wieder verstärkt. In den vergangenen fünf Tagen habe die Intensität russischer Attacken nahe der Großstadt Donezk wieder zugenommen, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Mit den Angriffen wollten die russischen Truppen vermutlich zusätzliche ukrainische Truppen im Osten binden, um eine erwartete ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes zu erschweren, hieß es.