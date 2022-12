London: Russische Luftwaffe reduziert Einsätze stark Bis zu 300 Einsätze täglich flog die russische Luftwaffe laut Großbritannien noch zu Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Doch die Luftverteidigung Kiews hat... dpa

ARCHIV - Eine Mikojan MiG-31 der russischen Luftwaffe bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges im Mai 2018. Der Abfangjäger ist bestückt mit einer ballistischen Luft-Boden-Rakete «Kinschal» (Kh-47M2 Kinzhal). Pavel Golovkin/AP/dpa

London -Russische Kampfflugzeuge haben ihre Einsätze in der Ukraine nach Analysen britischer Geheimdienste deutlich reduziert. Derzeit würden noch einige Dutzend Missionen pro Tag geflogen. Im März seien es noch bis zu 300 täglich gewesen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die russische Luftwaffe habe bisher mehr als 60 Flugzeuge verloren, darunter allein in der vergangenen Woche einen taktischen Bomber vom Typ Suchoi Su-24 (Nato-Code: Fencer) sowie ein Erdkampfflugzeug vom Typ Suchoi Su-25 (Frogfoot).