London will Asylsuchende auf Schiffen unterbringen Großbritannien plant, Asylsuchende auf Schiffen unterzubringen, um Geld zu sparen. Die Regierung will auch ehemalige Kasernen nutzen. Die jetzige Unterbringu... dpa

ARCHIV - Medienberichten zufolge sollen neu ankommende Migranten zunächst auf zwei Luftwaffenbasen untergebracht werden. Gareth Fuller/PA/dpa

London -Großbritannien will Asylsuchende künftig auch auf Schiffen unterbringen und damit die Kosten deutlich senken. „Wir werden uns die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten ansehen, kostengünstige Unterkünfte, ehemalige Kasernen der Armee und - wo es angebracht ist und wie es anderswo in Europa gemacht wird (...) - Schiffe, wenn sie sicher und verantwortungsbewusst verwendet werden können“, sagte Justizminister Dominic Raab der BBC.