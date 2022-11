London: Zehntausende illegal über Ärmelkanal eingereist Großbritannien diskutiert über die Migration mit Booten über den Ärmelkanal. Laut Zahlen der Regierung haben sich in diesem Jahr deutlich mehr Menschen auf d... dpa

London -Mehr als 40.000 Menschen haben in diesem Jahr bisher nach offiziellen Angaben illegal den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. Wie das britische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, wurden am Samstag insgesamt 972 Menschen aufgegriffen, die mit 22 Booten unterwegs waren. Damit sind 2022 bereits deutlich mehr Migrantinnen und Migranten unerlaubt nach Großbritannien gelangt als im Gesamtjahr 2021, als 28.561 Menschen kamen.