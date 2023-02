Lörrach will weiter Wohnungen in Flüchtlingsheim umwandeln In Lörrach in Baden-Württemberg sollen Mieter ausziehen, damit Flüchtlinge Platz finden. Das wirbelt viel Staub auf, wie der Rathauschef findet. Am Vorgehen ... dpa

ARCHIV - Das Lörracher Rathaus: Mitarbeiter sollen beschimpft und bedroht worden seien. Philipp von Ditfurth/dpa

Lörrach -Ungeachtet öffentlicher Kritik hält Lörrach an der geplanten Umwandlung von alten Mietwohnungen in ein Flüchtlingsheim fest. „Wir haben das mehrfach so gemacht“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) am Mittwoch in der südbadischen Stadt. „Es waren alle zufrieden.“ Die Gesellschaft sei aber mittlerweile eine andere geworden, gab er zu bedenken. Der Druck auf die Kommunen sei groß: Allein im vergangenen Jahr habe Lörrach 638 geflüchtete Menschen aufgenommen.