Lothar de Maizière: Gorbatschow Mutmacher für Ostdeutsche Der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière hat nach dem Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow dessen Beitrag für die friedli... dpa

Berlin -Der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière hat nach dem Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow dessen Beitrag für die friedliche Revolution gewürdigt. „Er war für uns Ostdeutsche ein Mutmacher“, erklärte der frühere CDU-Politiker am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ohne ihn hätte es nicht die Demonstrationen gegeben, die letztlich das Ende der DDR bewirkten.“ Mit Gorbatschow verliere er auch einen Freund, so de Maizière. „Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass unsere Beziehung eine wirkliche Freundschaft wurde.“