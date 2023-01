Lothar Wieler wird Sprecher am Hasso-Plattner-Institut Nach seinem Ausscheiden als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) wird Lothar Wieler zum 1. April ans Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wechseln. ... dpa

ARCHIV - Lothar Wieler, damaliger Präsident des Robert-Koch-Instituts, bei einer Pressekonferenz über die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Potsdam -Nach seinem Ausscheiden als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) wird Lothar Wieler zum 1. April ans Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wechseln. Er wird dort Sprecher des neuen Clusters Digital Health, in dem es um die Digitalisierung von Medizin und Gesundheitswesen geht, wie das HPI und die Hasso-Plattner-Stiftung am Dienstag mitteilten.