Louise-Schroeder-Medaille für Sozialwissenschaftlerin Notz

Berlin -Die Sozialwissenschaftlerin und Historikerin Gisela Notz erhält in diesem Jahr Berlins höchste frauenpolitische Auszeichnung, die Louise-Schroeder-Medaille. Damit werde das langjährige Engagement von Notz für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gewürdigt, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Abgeordnetenhauses. Dessen Präsident Dennis Buchner werde die Medaille am 24. November 2022 im Abgeordnetenhaus überreichen.