Luftalarm zum Auftakt von EU-Ukraine-Gipfel in Kiew Die Ukraine will am liebsten noch in diesem Jahr mit EU-Aufnahmeverhandlungen beginnen - darum geht es auch beim EU-Ukraine-Gipfel. Der Auftakt wird von Sire... dpa

Kiew -Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist am Freitag von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Angaben aus der Hauptstadt zufolge wurde er wegen des Einsatzes russischer Kampflugzeuge im Luftraum über Belarus ausgelöst. Von dort aus werden regelmäßig Raketen in Richtung Ukraine abgefeuert.