Lula kritisiert Russlands Angriff auf Ukraine Der brasilianische Präsident hatte mit seinen Äußerungen zum russischen Angriffskrieg immer wieder für Irritationen gesorgt. Nun übt er Kritik - einen Rückzu... dpa

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (l) spricht bei seinem Besuch in Portugal auch über den Ukraine-Krieg. Armando Franca/AP

Lissabon -Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Portugal Russlands Angriff auf die Ukraine kritisiert. „Wir verurteilen die territoriale Verletzung der Ukraine und glauben an eine internationale Ordnung, die auf Recht und der Achtung nationaler Souveränität basiert“, sagte er am Dienstag im Parlament in Lissabon am 49. Jahrestag der sogenannten Nelkenrevolution, mit der Portugal zur Demokratie zurückkehrte. „Eine Militärpolitik, die sich gegen ein für seine Freiheit kämpfendes Volk richtet, wird niemals siegen können“, sagte Lula.