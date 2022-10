Lula will Brasilien mit sich selbst und der Welt versöhnen Der harte Wahlkampf hat im größten Land Lateinamerikas tiefe Wunden gerissen. Der neue Präsident muss nun Brücken schlagen. Auch im Ausland hoffen viele auf ... Martina Farmbauer und Denis Düttmann , dpa

Eine Lula-Unterstützerin feiert seinen Wahlsieg. Fernando Souza/dpa

São Paulo -Nach Wochen des Hasses und der Eskalation in der politischen Arena rüstet Brasiliens künftiger Präsident rhetorisch erst einmal ab. „Es ist an der Zeit, die Familien wieder zusammenzuführen und die Bande der Freundschaft wiederherzustellen“, sagt Luiz Inácio Lula da Silva nach seinem Wahlsieg. „Niemand ist daran interessiert, in einem geteilten Land zu leben, in einem permanenten Kriegszustand.“ Die Anhänger des Ex-Präsidenten (2003-2010) feiern auf der Avenida Paulista in der Millionenmetropole São Paulo das Comeback der Linken-Ikone und tauchen die Prachtstraße in das Rot der Arbeiterpartei (PT).