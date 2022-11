Luthe will Beschluss des Verfassungsgerichts nicht hinnehmen Der frühere Abgeordnete Marcel Luthe (parteilos) ist damit gescheitert, vor dem Landesverfassungsgerichtshof durchzusetzen, dass das Berliner Abgeordnetenhau... dpa

ARCHIV - Marcel Luthe (fraktionslos) spricht im Berliner Abgeordnetenhaus. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin -Der frühere Abgeordnete Marcel Luthe (parteilos) ist damit gescheitert, vor dem Landesverfassungsgerichtshof durchzusetzen, dass das Berliner Abgeordnetenhaus in seiner jetzigen Zusammensetzung nicht mehr zusammentreten darf. Das gab Luthe am Mittwochabend auf Twitter bekannt. Eine Sprecherin des Landesverfassungsgerichts konnte das zunächst nicht bestätigen. Luthe kündigte bereits an, sich im nächsten Schritt an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden zu wollen.